Сбер установил более 150 банкоматов нового поколения с ИИ

Сбер ко Дню банкомата сообщил о развитии крупнейшей в России сети устройств самообслуживания. Сегодня банкоматами банка не реже одного раза в месяц пользуются 64 млн россиян, при этом более 10 млн из них — держатели карт других банков, которые снимают и вносят наличные без комиссии со стороны Сбера, отметили в финансовой организации.

В Сбере напомнили, что история банкоматной сети банка началась в 1988 году. Сегодня устройства работают в тысячах городов и населенных пунктов страны. Самый западный банкомат Сбера расположен в Калининградской области, самый восточный — на Чукотке, самый северный — за Полярным кругом в Арктике, а самый южный — в Дагестане.

В банке отметили, что банкоматы Сбера позволяют снимать и вносить наличные, оплачивать услуги, налоги и связь, переводить денежные средства, а также вносить выручку на расчетный счет организаций. Для авторизации доступны банковская карта, смартфон с NFC, QR-код и биометрия.

Пользователи также могут выбрать номинал купюр при выдаче наличных, а интерфейс устройств переведен на 10 языков. Для незрячих клиентов предусмотрен режим с аудиоподсказками.

Как сообщили в Сбере, банк первым в России перевел всю сеть банкоматов на собственную процессинговую систему и программное обеспечение. Это, по данным кредитной организации, позволило обеспечить бесперебойную работу устройств и ускорить внедрение новых сервисов.

Отдельное внимание в банке уделяют развитию банкоматов нового поколения. Прототип такого устройства был представлен на международной конференции AI Journey в ноябре 2025 года. Банкомат оснащен ИИ-помощником ГигаЧат, который понимает голосовые команды и помогает клиентам выполнять операции, а также консультирует по продуктам банка.

Кроме того, устройство позволяет провести экспресс-оценку состояния здоровья по 14 показателям, включая пульс, артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы, индекс массы тела и другие параметры. Процедура занимает около 30 секунд, после чего результаты могут быть направлены в приложение «СберЗдоровье» для последующей консультации с врачом.

В банке также сообщили, что новые устройства оснащены двумя экранами, один из которых предназначен для отображения конфиденциальной информации, а перед банкоматом предусмотрена световая зона безопасности, регулирующая дистанцию между пользователями. Сейчас в городах-миллионниках России установлено уже более 150 банкоматов нового поколения.

«В 2025 году мы нарастили количество мест, где установлены банкоматы Сбера, на 13%. Наша банкоматная сеть — крупнейшая в стране. Новые сервисы, которые мы постоянно внедряем, превращают банкомат в универсального помощника для решения ежедневных задач, и не только финансовых», — резюмировал заместитель председателя правления Сбербанка Вячеслав Цыбульников.