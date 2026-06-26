Молодые предприниматели смогут побороться за ценные призы в конкурсе Сбера

Сбер запустил интерактивную игру «Бизнес-спринт» ко Дню молодежи, сообщает пресс-служба банка.

Начинающие и опытные предприниматели смогут проверить свои навыки управления в интерактивной игре. Первый этап продлится до 6 июля.

В рамках интерактивной игры участникам предстоит выбрать стратегию и сформировать команду, чтобы показать свои навыки работы с бюджетом, маркетингом и логистикой, а также посоревноваться с другими участниками и ИИ. На результат будет влиять каждое действия, включая выручку, чистую прибыль и рост бизнеса.

По итогам каждого этапа участники получат оценку и краткий разбор, а в финале – итоговое резюме по бизнес-стратегии с рекомендациями.

В основном этапе, который продлится с 7 июля по 15 сентября, смогут принять участие ИП или ООО, а призовой фонд составит 1 млн рублей.

«Тренажер создан как для опытных предпринимателей, так и для новичков. У каждого будет возможность прокачать бизнес-скиллы, столкнуться с реальными предпринимательскими условиями, конкурировать с ИИ‑соперником и позволить себе ошибки без финансовых потерь», — рассказал директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбера Сергей Меламед.

Также участники получат ценные призы.