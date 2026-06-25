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Бизнес

Бизнес-ангел мира предрек потерю 92 млн рабочих мест из-за ИИ

Миллиардер Оскар Хартманн: 92 млн людей потеряют работу из-за ИИ
Пресс-служба Атланты Сити

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) приведет к потере 92 млн рабочих мест. Об этом заявил миллиардер из списка Forbes, бизнес-ангел мира Оскар Хартманн на фестивале «Атланты Сити», передает корреспондент Газеты.Ru.

«92 млн рабочих мест под жесткой угрозой из-за искусственного интеллекта. Мы их потеряем. Мы потеряем эти рабочие места. Но 170 млн новых рабочих мест вырастет. Единственная проблема — мы не знаем пока, какие. И это будет не сразу. Потеряем мы быстро, а вырастут они медленнее. Соответственно, будет кризис перехода», — заявил он.

По словам инвестора, похожая ситуация была, когда появились компьютеры. По всему миру тогда проводились госпрограммы переобучения, которые «работали отвратительно». Он подчеркнул, что «единственная профессия, которая остается — предпринимательство».

«На сцене танцевать и строить компании. Все. Других нет», — добавил Хартманн.

Бизнесмен рассказал, что долго думал над вопросом, какие профессии появятся. По его мнению, будет целый класс людей, лишенных необходимости работать. Это будут те, кто «сдает квартиру бабушки — Героя Социалистического труда — и живет на Бали». В качестве примера Хартманн поделился опытом из поездки в Майами, где люди работают до 12 дня.

Всю ценность мира будут создавать 500 млн человек — боевые единицы, которые «сидят в небоскребах в Нью-Йорке», а на каждого из них будет примерно 15 человек, которые «работают на йоге», иронично отметил инвестор.

Хартманн выступил на фестивале «Атланты Сити», который c 22 по 26 июня объединил 2000 предпринимателей, топ-менеджеров и членов их семей в закрытом городе на курорте Красная Поляна 960.

Ранее россиян предупредили о последствиях внедрения ИИ на российском рынке труда.

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