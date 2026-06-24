В ПСБ призвали объединить регулирование криптовалют с развитием национальной платежной системы

В России необходимо сформировать собственную недолларовую платежную инфраструктуру на основе действующих финтех-наработок. Готовящийся закон о регулировании криптовалют должен опосредованно способствовать достижению данной цели. Об этом заявил замглавы ПСБ Михаил Дорофеев на полях XIV Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) в ходе сессии «Легализация оборота криптовалют в России: правовая определенность и экономическая необходимость».

Участники дискуссии обсудили вопросы гармонизации российского и зарубежного законодательства в сфере цифровых активов, прежде всего нормативной базы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также рассмотрели различные модели правового регулирования криптоактивов и практический опыт их применения.

По словам Дорофеева, законодательство о цифровых валютах в России cейчас находится на этапе формирования. Он отметил, что подготовленный законопроект, которого ожидают участники рынка, может придать криптовалютам статус полноценного средства платежа.

«Принятие закона урегулирует деятельность игроков этого рынка, в том числе определит порядок работы российских бирж на рынке цифровых валют, регламентирует криптовалютные расчеты между банками, а также зарубежные переводы российских инвесторов с использованием современных финансовых технологий, покупку криптовалюты на иностранных площадках и другие операции», — отметил Дорофеев.

Он также подчеркнул, что мировая финансовая система постепенно трансформируется: переходит от единой международной платежной инфраструктуры к сети самостоятельных региональных и субрегиональных платежных институтов.

«Нам необходимо создать российскую платежную инфраструктуру на основе действующих финтех-решений. Причем речь идет о недолларовой платежной инфраструктуре, которая могла бы эффективно интегрироваться в трансформирующуюся международную расчетную систему. Важно, чтобы готовящийся закон о регулировании криптовалют способствовал достижению этой цели», — считает Дорофеев.