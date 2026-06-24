Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Селлерам на торговых онлайн-площадках станет проще оформить кредит

Альфа-Банк запустил новое решение для финансирования малого бизнеса
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Альфа-Банк запустил новый инструмент для малого бизнеса «Альфа-Селлер Кредит», который поможет предпринимателям, работающим с торговыми онлайн-площадками, сообщает пресс-служба банка.

С помощью нового инструмента предприниматели смогут получить финансирование до 20 млн рублей без залога, поручительства и визита в банк.

В Альфа-Банке рассказали, что лимит кредитной линии зависит от продаж селлера на торговых площадках. Также селлер сможет настроить условия кредитного договора под свой операционный цикл: установить периодичность и срок погашения.

В Альфа-Банке отметили, что проценты будут начисляться только на фактически использованную сумму и за дни пользования средствами. Договор будет продлеваться автоматически ежегодно.

Кроме того, ставка по кредиту рассчитывается индивидуально.

«Селлер может не платить комиссию торговой площадке за ранний вывод выручки, а использовать возобновляемую кредитную линию — стоимость составит от 1,2% за месяц от суммы долга», — сообщили в банке.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Можно ли быть ИП и самозанятым одновременно? Полный разбор условий и налогов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!