Селлерам на торговых онлайн-площадках станет проще оформить кредит

Альфа-Банк запустил новый инструмент для малого бизнеса «Альфа-Селлер Кредит», который поможет предпринимателям, работающим с торговыми онлайн-площадками, сообщает пресс-служба банка.

С помощью нового инструмента предприниматели смогут получить финансирование до 20 млн рублей без залога, поручительства и визита в банк.

В Альфа-Банке рассказали, что лимит кредитной линии зависит от продаж селлера на торговых площадках. Также селлер сможет настроить условия кредитного договора под свой операционный цикл: установить периодичность и срок погашения.

В Альфа-Банке отметили, что проценты будут начисляться только на фактически использованную сумму и за дни пользования средствами. Договор будет продлеваться автоматически ежегодно.

Кроме того, ставка по кредиту рассчитывается индивидуально.

«Селлер может не платить комиссию торговой площадке за ранний вывод выручки, а использовать возобновляемую кредитную линию — стоимость составит от 1,2% за месяц от суммы долга», — сообщили в банке.