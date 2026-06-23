Более 700 тысяч россиян воспользовались сервисом заказа наличных в Сбере

Более 700 тысяч клиентов Сбера воспользовались сервисом заказа наличных за год, сообщает пресс-служба банка.

В Сбере отметили, что заказать крупную сумму наличных можно в приложении «СберБанк Онлайн».

Сервисом могут воспользоваться клиенты старше 18 лет, чтобы заказать рубли, доллары США или евро.

«Достаточно всего пары минут — и человек точно знает, что нужная сумма ждет его в удобном для него офисе, который он выбрал сам. С запуска сервиса уже больше 727 тысяч клиентов заказали деньги онлайн — это показатель, что услуга востребована и помогает людям эффективно планировать свое время», — рассказал заместитель председателя правления Сбера Вячеслав Цыбульников.