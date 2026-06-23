Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Более 700 тысяч россиян воспользовались сервисом заказа наличных в Сбере

Зампред правления Сбера Цыбульников: сервис заказа наличных востребован
Александр Сухов/РИА Новости

Более 700 тысяч клиентов Сбера воспользовались сервисом заказа наличных за год, сообщает пресс-служба банка.

В Сбере отметили, что заказать крупную сумму наличных можно в приложении «СберБанк Онлайн».

Сервисом могут воспользоваться клиенты старше 18 лет, чтобы заказать рубли, доллары США или евро.

«Достаточно всего пары минут — и человек точно знает, что нужная сумма ждет его в удобном для него офисе, который он выбрал сам. С запуска сервиса уже больше 727 тысяч клиентов заказали деньги онлайн — это показатель, что услуга востребована и помогает людям эффективно планировать свое время», — рассказал заместитель председателя правления Сбера Вячеслав Цыбульников.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Молодежь в России отказывается от алкоголя. Что сейчас пьют и курят россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!