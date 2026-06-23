Клиенты Альфа-Банка и ВТБ смогут пользоваться единым интерфейсом для двух банков

Альфа-Банк и ВТБ запустили «Мультибанк» для крупных корпоративных клиентов

Альфа-Банк и ВТБ запустили сервис «Мультибанк» для крупных корпоративных клиентов, позволяющий управлять счетами разных юридических лиц своего холдинга в обоих банках, сообщает пресс-служба Альфа-Банка.

Теперь клиенты Альфа-Банка и ВТБ смогут консолидировать управление ликвидностью и платежными календарями в одном окне.

«Мы убеждены, что устойчивое развитие банковского сектора достигается через открытое и взаимовыгодное сотрудничество. Партнерство Альфа Банка и ВТБ позволило создать сервис, который объединяет финансовые потоки крупных корпораций в едином цифровом окне, устраняя необходимость обращения в каждый банк отдельно», — рассказал руководитель департамента разработки и поддержки продаж транзакционных продуктов Альфа Банка Александр Горинов.

В Альфа-Банке отметили, что сервис работает на платформе Alfa API. Сервис построен на базе технологии Open Banking и соответствует стандартам Банка России.

«Мы видим огромный интерес к технологиям открытого банкинга у наших клиентов-юрлиц, представителей крупного бизнеса. Открытый банкинг отвечает их потребностям в работе со многими банковскими счетами в едином окне», — отметил заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов.