Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Клиенты Альфа-Банка и ВТБ смогут пользоваться единым интерфейсом для двух банков

Альфа-Банк и ВТБ запустили «Мультибанк» для крупных корпоративных клиентов
PawelKacperek/Shutterstock/FOTODOM

Альфа-Банк и ВТБ запустили сервис «Мультибанк» для крупных корпоративных клиентов, позволяющий управлять счетами разных юридических лиц своего холдинга в обоих банках, сообщает пресс-служба Альфа-Банка.

Теперь клиенты Альфа-Банка и ВТБ смогут консолидировать управление ликвидностью и платежными календарями в одном окне.

«Мы убеждены, что устойчивое развитие банковского сектора достигается через открытое и взаимовыгодное сотрудничество. Партнерство Альфа Банка и ВТБ позволило создать сервис, который объединяет финансовые потоки крупных корпораций в едином цифровом окне, устраняя необходимость обращения в каждый банк отдельно», — рассказал руководитель департамента разработки и поддержки продаж транзакционных продуктов Альфа Банка Александр Горинов.

В Альфа-Банке отметили, что сервис работает на платформе Alfa API. Сервис построен на базе технологии Open Banking и соответствует стандартам Банка России.

«Мы видим огромный интерес к технологиям открытого банкинга у наших клиентов-юрлиц, представителей крупного бизнеса. Открытый банкинг отвечает их потребностям в работе со многими банковскими счетами в едином окне», — отметил заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Молодежь в России отказывается от алкоголя. Что сейчас пьют и курят россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!