ГОСА Сбера впервые пройдет в один день с мероприятием Клуба акционеров банка

Годовое общее собрание акционеров (ГОСА) Сбербанка по итогам 2025 года состоится 30 июня в дистанционном формате. Впервые в этот же день пройдет специальное мероприятие Клуба акционеров Сбера, участие в котором будет доступно онлайн. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Уточняется, что в ходе ГОСА акционерам предстоит рассмотреть результаты деятельности банка за 2025 год и принять решение о выплате рекордных для Сбера дивидендов в размере 850,2 млрд рублей, а также утвердить годовой отчет, аудитора банка, избрать новый состав наблюдательного совета и рассмотреть вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кроме того, в рамках собрания пройдет интервью президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа журналистам Элине Тихоновой и Марианне Максимовской. Глава Сбера в прямом эфире ответит на вопросы акционеров. Трансляция заседания начнется в 10:00 мск на сайте мероприятия.

После завершения ГОСА стартует специальная встреча Клуба акционеров Сбера, подключиться к ней можно будет онлайн. В ходе дискуссии эксперты финансового рынка и руководители банка обсудят перспективы инвестиций и новые возможности для участников клуба.

В частности, старший вице-президент Сбербанка Руслан Вестеровский расскажет о ключевых направлениях дальнейшего развития развитие «СберИнвестиций».

Одним из приглашенных спикеров станет президент Всемирной ассоциации китайской научной фантастики, соавтор книги «ИИ-2041. Десять образов нашего будущего» Чэнь Цюфань. Он выступит с докладом «От ИИ-2041 к инвестированию-2041: тренды, переломные моменты и следующие 15 лет», посвященным влиянию технологий и искусственного интеллекта на экономику, общество и инвестиционные стратегии будущего.

Также в рамках встречи состоится пленарная дискуссия о роли частного инвестора в России. В ней примут участие декан экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Аузан, председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов и руководитель центра макроэкономических исследований Сбербанка Александр Исаков.