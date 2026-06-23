На рынке недвижимости Москвы появились лесные резиденции

«А101» дала старт продажам в первом корпусе жилого проекта на юго-западе Москвы

Группа компаний «А101» объявила о старте продаж квартир в первом доме жилого проекта «Хольм», который реализуется на юго-западе Москвы рядом с районом «Скандинавия». Об этом сообщила пресс-служба организации.

Согласно данным девелопера, проект предусматривает строительство семи жилых корпусов высотой от шести до 15 этажей. В них разместятся 580 квартир разных форматов.

В компании сообщили, что проект возводится на территории, примыкающей к лесопарковой зоне. Концепция благоустройства предполагает сохранение существующих деревьев, создание пешеходных и велосипедных маршрутов, а также общественных пространств для отдыха.

Также запланировано строительство детского сада на 150 мест и начальной школы на 300 учащихся.

По информации девелопера, проект расположен в пешей доступности от станции метро «Потапово» Сокольнической линии. Для автомобилистов предусмотрены выезды на магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и улицу Бачуринская.