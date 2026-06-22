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Бизнес

Rambler&Co рассказал об адаптации аналитики данных к цифровой трансформации

Rambler&Co: бизнесу выгоднее растить аналитиков, а не нанимать со стороны
Пресс-служба Rambler&Co

Инструменты без правильно подобранной команды и качественно выстроенной архитектуры — просто «дорогие игрушки». Об этом заявил на конференции по искусственному интеллекту и технологиям в бизнесе Tech Week 2026 CDO медиахолдинга Rambler&Co Александр Киселев.

Выступая с докладом «Аналитика, которая работает: как выстроить команду профессионалов для бизнеса», Киселев отметил, что в эпоху ИИ-трансформации на первый план выходит скорость принятия решений, которые бизируются на четырех типах аналитики: коммерческой, продуктовой, исследовательской и веб.

«Технологии постоянно обновляются, потому бизнесу необходимы аналитики, которые учатся на ходу и работают в условиях постоянных изменений. Специалист, отвечающий требованиям цифровой трансформации, должен уметь переводить данные в бизнес-язык и вести правильную коммуникацию, понятную клиенту», — подчеркнул Киселев.

Он добавил, что культура обучения внутри команды важнее умений соискателя при найме. По мнению Киселева, компаниям выгоднее растить своих аналитиков, а не нанимать со стороны. При этом необходимо проводить регулярное ревью компетенций уже работающих сотрудников — это сделает получение новых знаний и навыков из разового события системой роста.

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