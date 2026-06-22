Эксперт отметил роль «Роснефти» в обеспечении стабильности мирового нефтяного рынка

Российская нефтяная отрасль имеет потенциал для наращивания поставок сырья на мировой рынок, а также увеличения объемов выпуска нефтепродуктов для внутреннего потребления. Об этом заявил заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов в статье для «Независимой газеты», анализируя итоги работы «Роснефти», представленные главой компании Игорем Сечиным на годовом собрании акционеров.

По оценке Фролова, ситуация на мировом энергетическом рынке, несмотря на попытки дипломатического урегулирования конфликта вокруг Ирана, остается напряженной. На фоне этого особое значение, по его мнению, приобретают возможности крупнейших нефтедобывающих компаний по обеспечению стабильных поставок сырья.

Фролов напомнил, что, как отметил Сечин, «Роснефть» в условиях действующих ограничений ОПЕК+ смогла увеличить добычу в четвертом квартале 2025 года на 1,5% в годовом выражении, а рост продолжился и в первом квартале 2026 года.

Также по итогам прошлого года компания сохранила второе место в мире среди публичных нефтегазовых компаний по добыче углеводородов. Объем добычи составил 247 млн тонн нефтяного эквивалента, или более 5 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Сечин также опроверг предположения о накоплении значительных объемов непроданной нефти. По его словам, вся добытая продукция реализуется потребителям.

Отдельное внимание Фролов уделил ресурсной базе компании. По данным, приведенным в докладе Сечина, восполнение добычи приростом запасов достигло 122%, а объем запасов по категории 2Р составил 11,5 млрд тонн нефтяного эквивалента. В течение года были открыты шесть новых месторождений и 112 залежей углеводородов.

Фролов также акцентировал внимание на том, что конкурентоспособность «Роснефти» обеспечивается в том числе развитием собственных технологий.

Кроме того, важным направлением он назвал импортозамещение в нефтепереработке. «Роснефть» обеспечивает выпуск полного спектра катализаторов для производства высокооктановых бензинов, тогда как еще несколько лет назад зависимость от импорта в этом сегменте достигала 90%.

Фролов добавил, что результаты работы «Роснефти» свидетельствуют о том, что современная нефтяная отрасль выходит далеко за рамки добычи углеводородов и охватывает такие направления, как судостроение, металлургия, информационные технологии и нефтехимия, обеспечивая развитие целого ряда смежных отраслей экономики.