Крупное европейское СМИ предрекло неизбежный упадок экономики и развал ЕС

Экономический упадок Евросоюза и раздробленность внутри блока не остановить из-за отсутствия политической смелости у лидеров стран ЕС, пишет Euractiv.

В статье приводятся данные Международного валютного фонда (МВФ) о том, что с 1980 года доля Евросоюза в мировом производстве сократилась вдвое, а доля Германии в экономике блока — с 1/4 до 1/5.

Euractiv связывает процесс упадка с тем, что Берлин теряет политический вес в ЕС, но ему на замену нет других центров силы. В подтверждение этой точки зрения упоминается недавний саммит, на котором европейские лидеры разошлись во мнениях практически по всем вопросам, от вступления новых членов до миграции.

«Какой вопрос ни возьми — по-видимому, никто в Европе не способен взять лидерство на себя. И, как следствие, ни о чем существенном не договорились», — пишет Euractiv.

Глава Центра европейской политики Фабиан Цулег заявил изданию, что мир становится не многополярным, а более раздробленным, и этот процесс можно только замедлить, но не обратить. Однако даже для этого, по его мнению, нужны лидеры с сильной поддержкой внутри страны или хотя бы политической смелостью, которой у нынешнего поколения европейских премьеров и президентов в основном нет.

Ранее СМИ узнали, как Зеленский испортил ужин лидеров стран ЕС.