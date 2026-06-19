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Бизнес

Работу главреда «Афиши Daily» отметили наградой форума «Сила влияния»

Главный редактор «Афиши Daily» удостоилась премии за развитие медиапространства
Пресс-служба форума «Сила влияния»

Главный редактор «Афиши Daily» Александра Садыкова-Левина получила награду форума «Сила влияния». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что премию вручили за профессиональные достижения в области развития культурно-общественного пространства и медиа.

«Я рада, что в нашей стране проводятся подобные премии. Это отличная возможность сделать работу над социальными проблемами еще более заметной и значимой. Мы в «Афише Daily» каждый день ищем пути, чтобы помочь людям получить ответы на тяжелые вопросы, найти опору в постоянно меняющемся мире», — сказала Садыкова-Левина.

По ее словам, в приоритеты издания входит информирование, образование и реализация социальной миссии медиа.

«Признание наших заслуг на высоком уровне поможет осуществить все задуманное с еще большим вдохновением», — подчеркнула она.

В издании уточнили, что награда подчеркнула личные заслуги главреда, а также отметила эффективную стратегию работы всей редакции. Организаторы назвали качественную журналистику инструментом создания пространства для диалога, а также помощником в осмыслении перемен и поиске точек соприкосновения между разными аудиториями.

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