«СберИнвестиции» анонсировали запуск системы быстрых переводов ценных бумаг

С 1 сентября 2026 года в России начнет работу система быстрых переводов ценных бумаг без смены собственности. Об этом рассказал руководитель брокерского бизнеса «СберИнвестиций» Станислав Портненко.

По его словам, M2M-переводы позволят частным инвесторам оперативно перемещать российские ценные бумаги между торговыми счетами депо. Активы можно будет переносить с одного брокерского счета на другой.

Портненко утончил, что ценные бумаги можно будет перевести буквально в пару кликов. На перевод активов будет уходить порядка 5 минут вместо нескольких дней, что сэкономит время инвесторов.

Предполагается, что это повысит комфорта и снизит операционную нагрузки на клиента. С 1 сентября инвестору будет достаточно подать только одно поручение на списание ценных бумаг вместо двух встречных документов в разных депозитариях.

«Это существенно упростит процесс перевода и избавит инвестора от необходимости разбираться в бюрократических процедурах, тонкостях и реквизитах», — говорится в сообщении.

Кроме того, усилится конкуренция между брокерами и развитие функционала и сервисов брокерских приложений. Так, участники смогут учитывать оперативный переход клиента к другому брокеру и начнут предлагать инвестору более привлекательные условия.

Также будет введена автоматическая передача признака ценных бумаг (о том, что они не заблокированы). Брокеры получат сведения о расходах клиента для корректного расчета налогооблагаемой базы и применения льгот.

Помимо этого, возможность быстрого перевода ценных бумаг повысит интерес к российскому фондовому рынку, а инвестиции станут более прозрачными и привлекательными для долгосрочных вложений.

Портненко подчеркнул, что российская система быстрых переводов ценных бумаг не имеет аналогов в мире.