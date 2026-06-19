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Клиенты СберИнвестиций вложили 3 трлн рублей с начала 2026 года

СберИнвестиции: инвесторы предпочитают паевые фонды
Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

За первые 5 месяцев 2026 года клиенты СберИнвестиций вложили 3 трлн рублей, это на 1,1 трлн рублей больше, чем за тот же период в 2025 году, сообщает Сбер.

Объем средств, вложенных самостоятельно и в рамках доверительного управления оказался примерно одинаковым: около 1 трлн рублей. Об этом рассказали на пресс-конференции, посвященной новому позиционированию СберИнвестиций.

На конец мая 2026 года брокерским обслуживанием в Сбере пользовалось 9,5 млн человек. Наиболее популярными в этом году были вложения в инвестиционные паевые фонды (221 млрд рублей), облигации (206 млрд рублей) и акции (42 млрд рублей).

Как отметили в Сбере, в этом году зафиксирован всплеск интереса к инвестированию у женщин: они составили 59% новых клиентов, хотя в целом среди инвесторов доминируют мужчины, они составляют 65% от общего числа.

Самыми активными инвесторами стали клиенты в возрасте 25-45 лет (46%) и 45-60 лет (31%). Интерес заметен и со стороны более молодого поколения: 18-25 лет (9%), 14-17 лет (6%). Число самых юных инвесторов среди клиентов СберИнвестиций уже превысило 250 тыс. человек.

Больше 1 трлн рублей составили вложения в продукты коллективных инвестиций и доверительного управления УК «Первая» — партнера «СберИнвестиций». Среди них наиболее востребованными остаются фонды денежного рынка и облигаций.

256 млрд рублей составили вложения в инвестиционно-накопительные продукты «СберСтрахования жизни». Большая часть — 146 млрд рублей — пришлась на страхование жизни с инвестиционной составляющей, из которых 23 млрд рублей составили вложения в долевое страхование жизни (ДСЖ). В накопительное страхование жизни клиенты Сбера вложили 110 млрд рублей, на 60% больше, чем за тот же период в 2025 году.

В программу долгосрочных сбережений (ПДС) через СберНПФ россияне направили более 114 млрд рублей, это на 62% больше, чем поступило за тот же период в предыдущем году. Из них 55 млрд рублей пришлось на личные взносы, 59 млрд рублей — на заявленные к переводу средства накопительной пенсии. В Сбере отметили, что среди участников ПДС женщин вдвое больше мужчин. Также программа вызывает все больше интереса у молодежи: с начала 2026 года число участников в возрасте 18-35 лет выросло на 40%.

Почти 69 млрд рублей было вложено розничными инвесторами через УК «Современные фонды недвижимости» — партнера СберИнвестиций.

Опрос, проведенный СберСтрахованием жизни, СберНПФ и УК «Первая», показал, что среди его участников инвестирует 18%, и 9,5% вкладывается в программу долгосрочных сбережений и полисы страхования жизни.

Почти половина опрошенных (48%) готова вкладываться вдолгую. Из них 17% откладывают на протяжении 4-5 лет, 23% — на протяжении 6-10 лет, а 8% — более 10 лет.

Целями накопления выступают покупка недвижимости себе или детям (29%), образование (21%), приобретение автомобиля (20%), финансовая подушка безопасности (12%), отпуск (10%), а будущая пенсия (9%). Для достижения поставленных задач 33% опрошенных готовы инвестировать или откладывать до 5 тыс. рублей ежемесячно, 28% — планируют вкладывать до 10 тыс. рублей в месяц, 17% — от 30 до 50 тыс., каждый восьмой (12%) — от 15 до 20 тыс, каждый десятый — свыше 60 тыс. рублей в месяц.

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