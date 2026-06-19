Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Греф назвал развитие ИИ одним из масштабных технологических переходов

Греф назвал развитие интеллектуальных агентов ключевым трендом
Сбер

Искусственный интеллект развивается беспрецедентными темпами. Об этом на форуме «Больше чем менеджмент» в кампусе «СберУниверситета» заявил президент, председатель правления Сбера Герман Греф.

На мероприятии обсудили изменения, которые искусственный интеллект принес в управление компаниями, организацию труда и экономику.

По словам Грефа, технологии начали переходить от выполнения отдельных задач к самостоятельному решению сложных комплексных сценариев. Он считает, что это формирует новую модель взаимодействия человека и цифровых систем.

Ключевым трендом глава Сбера назвал развитие интеллектуальных агентов. Он отметил, что они способны брать на себя все больший круг когнитивных функций. По его мнению, это меняет традиционные представления о производительности труда, структуре организаций и подходах к управлению.

Отдельное внимание Греф уделил развитию робототехники. По его словам, Сбер продолжил работу над созданием линейки антропоморфных роботов нового поколения, способных выполнить широкий спектр задач в физическом мире.

«Мы наблюдаем один из самых масштабных технологических переходов за последние десятилетия. Искусственный интеллект уже не просто помогает человеку выполнять отдельные операции, а становится полноценным участником рабочих и управленческих процессов», — заявил глава Сбера.

Также он отметил формирование новой экономики, где интеллектуальные системы самостоятельно решают все более сложные задачи. Роль человека, по его мнению, смещается в сторону постановки целей, принятия решений и ответственности за результат.

«Это потребует переосмысления многих управленческих практик и одновременно откроет новые возможности для роста эффективности, создания продуктов и развития человеческого потенциала», — заявил Греф.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Когда массаж опасен: 7 симптомов, с которыми нельзя ложиться на кушетку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!