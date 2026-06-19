Греф назвал развитие ИИ одним из масштабных технологических переходов

Искусственный интеллект развивается беспрецедентными темпами. Об этом на форуме «Больше чем менеджмент» в кампусе «СберУниверситета» заявил президент, председатель правления Сбера Герман Греф.

На мероприятии обсудили изменения, которые искусственный интеллект принес в управление компаниями, организацию труда и экономику.

По словам Грефа, технологии начали переходить от выполнения отдельных задач к самостоятельному решению сложных комплексных сценариев. Он считает, что это формирует новую модель взаимодействия человека и цифровых систем.

Ключевым трендом глава Сбера назвал развитие интеллектуальных агентов. Он отметил, что они способны брать на себя все больший круг когнитивных функций. По его мнению, это меняет традиционные представления о производительности труда, структуре организаций и подходах к управлению.

Отдельное внимание Греф уделил развитию робототехники. По его словам, Сбер продолжил работу над созданием линейки антропоморфных роботов нового поколения, способных выполнить широкий спектр задач в физическом мире.

«Мы наблюдаем один из самых масштабных технологических переходов за последние десятилетия. Искусственный интеллект уже не просто помогает человеку выполнять отдельные операции, а становится полноценным участником рабочих и управленческих процессов», — заявил глава Сбера.

Также он отметил формирование новой экономики, где интеллектуальные системы самостоятельно решают все более сложные задачи. Роль человека, по его мнению, смещается в сторону постановки целей, принятия решений и ответственности за результат.

«Это потребует переосмысления многих управленческих практик и одновременно откроет новые возможности для роста эффективности, создания продуктов и развития человеческого потенциала», — заявил Греф.