Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

В «Роснефти» назвали приоритетом поставки нефти на российский рынок

Сечин: «Роснефть» практически не отправляет нефтепродукты на экспорт
Максим Богодвид/РИА Новости

«Роснефть» практически не отправляет на экспорт нефтепродукты, так как обеспечение российских потребителей является приоритетом, заявил глава компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров.

«Стабильное снабжение российских потребителей моторным топливом — это одна из основных задач компании. Все, что производим, практически все остается на территории РФ», — сказал он.

Ранее Сечин заявил, что «Роснефть» обеспечит топливом социально значимые объекты, бюджетные предприятия, промышленность и сельскохозяйственные компании.

Напомним, в России до 31 июля действует запрет на экспорт бензина как для производителей, так и для непроизводителей, дизельного топлива - только для непроизводителей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Когда массаж опасен: 7 симптомов, с которыми нельзя ложиться на кушетку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!