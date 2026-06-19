В «Роснефти» назвали приоритетом поставки нефти на российский рынок

«Роснефть» практически не отправляет на экспорт нефтепродукты, так как обеспечение российских потребителей является приоритетом, заявил глава компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров.

«Стабильное снабжение российских потребителей моторным топливом — это одна из основных задач компании. Все, что производим, практически все остается на территории РФ», — сказал он.

Ранее Сечин заявил, что «Роснефть» обеспечит топливом социально значимые объекты, бюджетные предприятия, промышленность и сельскохозяйственные компании.

Напомним, в России до 31 июля действует запрет на экспорт бензина как для производителей, так и для непроизводителей, дизельного топлива - только для непроизводителей.