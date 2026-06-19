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Бизнес

В «Роснефти» рассказали о самом высоком показателе компании по дебиту новых скважин

Сечин: показатель дебита новых скважин «Роснефти» на 31% превышает средний уровень
Пресс-служба «Роснефти»

Применение инновационных технологий в «Роснефти» позволило увеличить средний уровень дебита новых скважин на 17% в 2025 году, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на годовом заседании общего собрания акционеров.

«По итогам I квартала 2026 года средний дебит новых скважин вырос до 53 тонн в сутки, что стало самым высоким показателем компании за 10 лет и на 31% превысило среднероссийский уровень», — сказал Сечин.

По его словам, один из крупнейших добывающих активов компании «Самотлорнефтегаз» установил отраслевой рекорд, осуществив 40-стадийный гидроразрыв пласта (ГРП) за 24 часа.

«Также «Юганскнефтегаз» выполнила 30-стадийный ГРП со 116-ю трещинами и закачкой 9 тыс. тонн расклинивающего агента. Это один из наиболее высоких дебитов скважин из залежей трудноизвлекаемой нефти за последние 10 лет. Кроме того, «Оренбургнефть» реализовала пилотный проект большеобъемного ГРП на Таращанском месторождении», — заключил Сечин.

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