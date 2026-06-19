В «Роснефти» рассказали об оправданности подхода в вопросах роста цен

Сечин: кризис в Ормузском проливе оказал давление на нефтяную отрасль

Кризис в Ормузском проливе оказал дополнительное давление на нефтяную отрасль, глава «Роснефти» Игорь Сечин на годовом заседании общего собрания акционеров.

«Кризис в Ормузском проливе показал, что в настоящее время невозможно сформировать прогноз даже на ближайшую перспективу», — сказал он.

По словам Сечина, «Роснефть» направила свои усилия не повышение эффективности деятельности и оптимизацию затрат.

«Компания не просто сохранила устойчивость, в очередной раз подтвердив надежность своей бизнес-модели, но и продолжила системную работу по реализации стратегических инициатив», — подчеркнул Сечин.