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Бизнес

«Роснефть» осталась второй в мире по добыче углеводородов среди публичных компаний

Сечин: показатель добычи углеводородов «Роснефтью» достиг 247 млн тонн
Пресс-служба «Роснефти»

«Роснефть» осталась второй в мире по добыче углеводородов среди публичных компаний по итогам 2025 года, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на годовом заседании общего собрания акционеров.

Он отметил, что показатель «Роснефти» достиг 247 млн тонн (более 5 млн барр./сутки).

«Мы остаемся крупнейшей нефтяной компанией России и добываем почти 40% российской нефти», — сказал он.

Сечин добавил, что доля «Роснефти» в российской переработке составляет около 30%.

«У нас есть крупные нефтеперерабатывающие комплексы и за рубежом, в частности, в Индии. И мы продолжаем оставаться акционерами в ряде заводов в Европе», — подчеркнул Сечин.

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