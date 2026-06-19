Экономист спрогнозировал вывод из тени более 1 млн работников в 2026 году

Экономист Щербаченко: в 2026 году из теневой занятости выведут до 1,2 млн россиян

Темпы сокращения теневой занятости в России сохранятся в 2026 году, а количество легализованных работников по итогам года может достичь 1–1,2 млн человек. Такой прогноз «Газете.Ru» дал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Борьба с теневой занятостью остается одной из системных задач государства и требует сочетания законодательных мер, цифровизации, налогового администрирования и контроля за соблюдением трудового законодательства.

Действия государства по снижению теневой занятости — это не разовая акция, а системная работа по обелению экономики», — отметил эксперт.

Щербаченко напомнил, что за первые три месяца 2026 года из тени было выведено 219 тыс. работников. Это на 21% больше показателя аналогичного периода прошлого года, когда было легализовано 180,5 тыс. человек.

По мнению экономиста, сохранение такой динамики позволит вывести из неформального сектора не меньше работников, чем в 2025 году.

Легализация занятости дает преимущества как государству, так и самим работникам. Для бюджета это означает рост поступлений НДФЛ и страховых взносов, а также повышение прозрачности экономики.

Для граждан официальное трудоустройство открывает доступ к социальным гарантиям, включая оплачиваемые больничные и отпуска, формирование пенсионного стажа и возможность получать налоговые вычеты, подчеркнул экономист.

Однако ожидать резкого сокращения масштабов теневой экономики только за счет усиления контроля не стоит, считает Щербаченко.

«Сегодня время честного социально ориентированного бизнеса, который платит белую зарплату, обеспечивает сотрудникам безопасные условия труда и инвестирует в развитие персонала», — подчеркнул Щербаченко.

По его словам, дальнейшее снижение теневой занятости будет зависеть как от работы государственных органов, так и от повышения ответственности работодателей.

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