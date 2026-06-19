В Приморье запустят новый металлургический завод

Сечин: запуск металлургического завода в Приморье планируется в 2029 году

Запуск металлургического завода в Приморье для судостроительного комплекса «Звезда» планируется в 2029 году, сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин в рамках своего доклада на годовом собрании акционеров.

Он добавил, что завод будет располагаться рядом с судостроительным комплексом.

По его словам, завод будет полностью интегрирован в структуру «Звезды».

«Мощность завода — 1,5 млн т в год, его основная продукция — крупноформатный стальной лист шириной до 4,5 м и длиной до 24 м. Отмечу, что по сочетанию габаритных размеров и физико-механических свойств, включая хладостойкость, российский стальной лист значительно превосходит зарубежные аналоги», — сказал Сечин.

Он отметил, что также завод будет производить трубы большого диаметра для магистральных нефте- и газопроводов в объеме до 300 тыс. в год.

Сечин подчеркнул, что новый завод создаст более 3,8 тыс. рабочих мест.