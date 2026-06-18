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Бизнес

Россиянам объяснили причины финансового давления на молодежь

Экономист Юсупов: рост цен на жилье оказывает финансовое давление на молодежь
Shutterstock/Ilona Kozhevnikova

На финансовое положение молодых специалистов оказывают влияние несколько факторов, в числе которых резкий рост цен на жилье. Об этом газете «Известия» рассказал экономист, партнер коммуникационного агентства «Голдман и По» Ахмед Юсупов.

По словам специалиста, за последнее десятилетие в крупных городах России стоимость квадратного метра выросла в 2-2,5 раза. При этом доходы молодого поколения растут значительно медленнее.

«Вторым фактором становится инфляция базовых расходов — прежде всего образования, аренды жилья и медицины. Третья проблема связана со стартовыми зарплатами: почти половина начинающих специалистов (48%) оценивает свой доход как недостаточный для комфортной жизни в мегаполисах», — подчеркнул он.

Экономист объяснил, что нынешняя ситуация на рынке недвижимости кардинально отличается от тех условий, при которых начиналась карьера более старшего поколения россиян. Сегодня же на фоне высоких ипотечных ставок и стоимости недвижимости покупка собственного жилья оказывается недоступной в условиях отсутствия значительного первоначального капитала.

Эксперт добавил, что существенная часть капитала старших поколений формировалась за счет приватизации и последующего роста стоимости активов.

HR-эксперт карьерного маркетплейса hh.ru Алиса Портнаго до этого говорила, что молодые специалисты без опыта могут терять до 30% возможного дохода на старте карьеры, если не умеют показывать результаты в цифрах. Она объяснила, что новичкам нужно не просто перечислять полученное образование, стажировки или первые проекты, а также показывать, какую пользу они уже смогли принести.

Ранее во ВЦИОМ сравнили современную молодежь с поколением 1990-х.

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