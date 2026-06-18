Три танкера впервые после соглашения прошли через Ормузский пролив

Три супертанкера под флагом Саудовской Аравии, перевозящие шесть миллионов баррелей сырой нефти, прошли через Ормузский пролив через несколько часов после того, как Иран и США подписали временный меморандум о прекращении огня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анализ движения судов.

Агентство отмечает, что рейсы из саудовских портов стали самыми масштабными за последние недели.

18 июня Соединенные Штаты и Исламская Республика Иран сообщили о подписании временного меморандума о взаимопонимании, предусматривающего прекращение боевых действий на 60 дней, восстановление судоходства через Ормузский пролив, снятие морской блокады иранских портов со стороны Вашингтона и запуск нового раунда переговоров. По информации Reuters, документ 17 июня подписали президент США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Издание в свою очередь Axios отметило, что меморандум был оформлен дистанционно и вступил в силу после электронного подписания.

Ранее Иран назвал меморандум с США историческим.