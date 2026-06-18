Группа «Родина» усилила технологическое направление и развила компетенции в области ИИ

За последний год группа «Родина» усилила технологическое направление своей деятельности. Компания развивала компетенции на стыке девелопмента, аналитики данных и искусственного интеллекта. Об этом в ходе сессии «Барометр отрасли» форума «Движение» заявил сооснователь группы Владимир Щекин.

В своем выступлении он затронул вопрос технологической трансформации девелопмента. Также он оценил роль больших данных, ИИ и цифровых платформ.

По его словам, одним из результатов работы стало создание цифрового геопортала. Платформу разработали совместно с НИУ ВШЭ. Система работает на базе анализа обезличенных данных операторов связи и банковских транзакций. Алгоритм определяет дефицит инфраструктуры и прогнозирует экономические и социальные эффекты.

«Сегодня девелопер уже не может принимать решения только на основе опыта и интуиции. Мы должны понимать, какая инфраструктура действительно нужна людям, как она влияет на качество жизни, предпринимательскую активность и демографию. Для этого мы создали цифровой геопортал, который позволяет принимать экономически обоснованные решения на основе больших данных и искусственного интеллекта», — отметил Щекин.

Отмечается, что геопортал позволяет заранее оценить эффективность инфраструктурных решений, а также повысить точность инвестиционного планирования и снизить себестоимость строительства.

При этом исследование выявило важные закономерности. Так, однообразная городская среда снизила предпринимательскую активность почти на 40%, а наличие социальной инфраструктуры оказало прямое влияние на демографическое поведение семей.

«Наша задача — сделать так, чтобы инфраструктура перестала восприниматься как обременение для девелопера. Мы должны научиться создавать активы, которые одновременно улучшают качество жизни людей и формируют долгосрочную экономику территории», — заявил Щекин.

Отдельное внимание уделили внедрению ИИ в бизнес-процессы. По его словам, технологию применяют в маркетинге, аналитике, проектировании и подготовке визуализаций, существенно сокращая сроки и затраты на выполнение задач.

По мнению Щекина, девелопмент перестает быть консервативной отраслью и становится одной из наиболее технологичных сфер экономики.

«Мы рассматриваем технологическое развитие как одно из ключевых направлений роста компании и убеждены, что именно технологии будут определять конкурентоспособность девелопера в ближайшие годы», — отметил он.