Стало известно, как часто россияне расплачиваются наличными

В 2026 году россияне начали чаще расплачиваться наличными после многих лет роста безналичных расчетов. В апреле-мае доля такого способа оплаты выросла до 30,2% против 25%, наблюдавшихся в прошлом году. Об этом газете «Известия» рассказал гендиректор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков.

Специалист подчеркнул, что одновременно с этим увеличился и объем наличности в экономике страны. Согласно данным ЦБ, в апреле он составил 20 триллионов рублей, увеличившись на 14% за год. Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич добавил, что с начала текущего года объем наличных средств в обращении вырос на 1,2 триллиона рублей.

Эксперты связали этот тренд с ростом издержек малого бизнеса, сбоями в работе мобильного интернета и стремлением некоторых граждан хранить средства в наличной форме. Также влияние оказали изменения в налогообложении для предпринимателей, такие как повышение НДС и рост расходов на прием безналичных платежей.

По словам специалистов, особенно часто россияне оплачивают наличными товары для автомобилей, ремонтные работы и гостиничные услуги. Именно в этих сферах наблюдается высокая доля самозанятых и частных мастеров, а комиссии за эквайринг заметно снижают прибыль.

При этом чаще всего наличными расплачиваются жители южных регионов страны. Лидером оказался Дагестан, на который приходится 36% таких покупок. В Москве данный показатель составил 10%.

До этого бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский говорил, что россияне станут еще чаще платить наличными. По его словам, у населения сформировался большой запас наличных из-за периодов повышенной неопределенности прошлых лет. Согласно прогнозу, во второй половине 2026 года до 33% чеков россияне будут оплачивать наличными, а в 2027 году — до 35%.

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