Россиянам назвали главные риски при покупке готового бизнеса

Отсутствие тщательной проверки деталей при приобретении готового бизнеса может обернуться долгами, судебными разбирательствами и другими проблемами. Об этом в беседе с газетой «Известия» предупредила основатель EN Consulting Group Эмилия Невская.

Специалист подчеркнула, что одной из наиболее распространенных проблем при покупке готового бизнеса становится переход долгов вместе с долей в компании. Новый владелец, который приобрел долю, становится участником уже существующего юридического лица со всей его историей, в том числе с обязательствами перед кредиторами, налоговыми рисками и действующими договорами.

«Многие покупатели ошибочно полагают, что если долги возникли до сделки, то они не повлияют на нового владельца. На практике долги остаются внутри юридического лица, а значит могут снизить стоимость бизнеса, заблокировать счета, привести к искам, исполнительным производствам или налоговым претензиям уже после покупки», — напомнила эксперт.

По ее словам, другим риском становится наличие судебных споров. Компания может оказаться участником разбирательств, о которых потенциальный новый владелец не знал на момент заключения сделки.

Помимо этого, перед приобретением бизнеса важно оценить возможность его банкротства. Следует брать во внимание не только размер текущих долгов, но и структуру обязательств, а также наличие просрочек, судебных споров и сделок, которые были заключены в последние годы. Также, по словам Невской, в некоторых случаях право собственности покупателя на долю могло возникнуть в результате недействительной сделки или при отсутствии требуемых корпоративных согласований.

Для того чтобы избежать проблем, нужно проводить комплексную проверку бизнеса перед совершением сделки. Необходимо изучать данные ЕГРЮЛ, судебные споры, исполнительные производства, бухгалтерскую отчетность и финансовые обязательства.

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