«Афиша» выпустила цифровую камеру в эксклюзивном дизайне

Компания «Афиша» и бренд PaperShoot представили совместную цифровую камеру. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что устройство, выполненное в эксклюзивном дизайне, снимает в стиле пленочной фотографии. При этом кадр нельзя сразу посмотреть или переснять, результат становится сюрпризом.

В «Афише» утончили, что такие устройства называются «папши». У них отсутствует экран, но имеется четыре винтажных фильтра.

Коллаборацию приурочили к спецпроекту «Море фестивалей». Проект помогает найти необычные идеи для летнего досуга. Предполагается, что фирменная камера поможет сохранить эмоции от поездок и мероприятий.

Делать снимки на «папш» от «Афиши» можно без видоискателя. Камера сохранит на карту памяти воспоминания в их естественном виде: живыми, немного шумными, смазанными от смеха или пересвеченными солнцем. В компании считают, что устройство подойдет для фестивалей и летних выездов.

Кроме того, отсутствие экрана позволит не отвлекаться на проверку каждого кадра. Фотографии можно передать на телефон моментально через провод.