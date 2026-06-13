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Студенты рассказали, как относятся к строгим преподавателям

«Синергия»: 36% опрошенных студентов сталкивались со строгими преподавателями
Владимир Песня/РИА Новости

Более половины (58%) российских студентов редко сталкивались со строгими преподавателями в вузе. С 36% это случалось часто. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром университета «Синергия» (есть у «Газеты.Ru»).

Только 6% студентов заявили, что им ни разу не встречался строгий педагог.

19% участников исследования считают, что строгие и требовательные преподаватели обычно учат лучше, чем добрые и мягкие. С этим мнением категорически не согласны 34%. Почти половина опрошенных (47%) полагает, что качество обучения зависит не от темперамента педагога, а от его профессионализма.

С точки зрения студентов, у строгих преподавателей есть ряд несомненных плюсов. В частности, они поддерживают высокий уровень дисциплины и посещаемости занятий (это отметили 54% опрошенных), дают большой объем знаний (31%), а их строгий стиль преподавания закаляет характер учащихся и готовит к реальным условиям работы (15%).
Про минусы жесткой манеры преподавания тоже зашла речь. По мнению респондентов, строгие преподаватели в некоторых случаях могут отбивать интерес к предмету (такую вероятность допускают 38%), часто провоцировать конфликты (33%) и повышать уровень тревожности учеников (29%).

Большинство участников опроса (65%) сходятся во мнении, что лучший способ найти общий язык со строгим преподавателем — это прилежно учиться и соблюдать дисциплину. Меньше четверти (21%) готовы идти на конфликт с нелюбимым педагогом, отстаивая свою правоту, а 14% считают допустимым льстить учителю и идти на компромиссы, лишь бы не потерять место в университете.

46% студентов отметили, что преподавательская строгость и требовательность в большей степени оправданы на первых курсах. 20% опрошенных уверены, что строгость нужнее на старших курсах. 34% полагают, что тот или иной стиль преподавания может быть одинаково эффективен на всех этапах обучения.

В опросе приняли участие 1,2 тыс. студентов.

Ранее в России предложили отказаться от дипломных и курсовых работ в вузах.

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