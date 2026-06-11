Аналитик заявил о скором наступлении дефицита ресурсов в энергетике

Перекрытие Ормузского пролива, породившее энергетический кризис в мире, стало важным прецедентом, заявил в своей колонке на сайте «Известий» доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

«Облик мировой экономики стремительно меняется. О том, как это будет происходить, в своем докладе на Петербургском экономическом форуме подробно рассказал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин», — заявил Андрианов.

Он отметил, что скорый дефицит меди – это одна из немногих проблем.

«Сечин в своем докладе отметил, что в ближайшие 20 лет человечеству потребуется добыть столько меди, сколько было произведено за предыдущие 10 тыс. лет. Опыт практической работы показывает, что катастрофы всегда являются результатом совокупности факторов, лишь часть из которых может быть спрогнозирована и учтена», — сказал он.

По словам Андрианова, США пытаются разговаривать с миром на языке угроз и санкций.

«Бенефициаром такой политики становится крупный западный капитал, а точнее — узкий круг технологических, военных и финансовых корпораций. Их гегемония служит источником новых проблем для человечества», — отметил доцент.

Андрианов согласился с Сечиным, что технологический сектор надувает собственный пузырь.

«Компании, работающие в сфере ИИ, «высасывают» из экономики значительную часть инвестиционного ресурса. Доля капзатрат американского технологического сектора в общих инвестициях уже достигла рекордных 35%, хотя еще полтора десятилетия назад она составляла всего несколько процентов. Надежды на то, что эти вложения окупятся — весьма призрачны», — сказал он.

Также Андрианов отметил слова Сечина о том, что мир входит в фазу структурного роста потребления электричества.

«ТЭК не успевает удовлетворять растущие энергетические аппетиты. Отсюда — повышение цен на электроэнергию. Ключевым ограничением служит недостаточный уровень развития электросетей и систем хранения энергии», — добавил аналитик.

Кроме того, Андрианов подчеркнул, что бедствия несут человечеству серьезную угрозу.

«Как предупреждает глава «Роснефти», скоро к ним могут прибавиться новые проблемы: дефицит электроэнергии, продовольствия, меди и других металлов, воды», — заключил он.