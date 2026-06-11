В Москве закрылись большинство бургерных, которыми владел Тимати

«Ведомости»: в Москве почти не осталось ресторанов Black Star Burger

Сеть Black Star Burger закрыла большую часть своих точек в Москве. Об этом сообщает газета «Ведомости».

В публикации отмечается, что из восьми точек, указанных на сайте компании, сегодня действуют только четыре: на Флотской улице, в торговых центрах «Место встречи Первомайский», «Место встречи Патриот» и в аэропорту Шереметьево. Еще один работающий ресторан, на улице Саляма Адиля, на сайте не указан.

По данным издания, после ухода рэпера Тимати из проекта интерес потребителей к бренду снизился.

В 2022 году Тимати продал свою часть бизнеса Black Star Burger. Доля исполнителя в компании составляла около 17%. Покупателем стал Йоханн Рафаэль Совада — иностранный бизнесмен, который ведет дела в России. Он заплатил Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) 70 млн руб. за долю в бизнесе.

Совада поставил рэперу условие, согласно которому Тимати не станет публично разглашать свой уход из бизнеса. В ответ на это исполнитель попросил предпринимателя сразу выплатить часть суммы — 63 млн руб.

Ранее сообщалось, что в Москве в этом году могут закрыться свыше 450 ресторанов.