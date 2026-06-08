Энергетику назвали важнейшим элементом развития торгово-экономических отношений

Энергетика является важнейшим элементом развития международных торгово-экономических отношений, заявил в своей колонке «Ведомостей» директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв, комментируя ключевой доклад ответственного секретаря комиссии при президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, руководителя «Роснефти» Игоря Сечина.

Как отметил Широв, в своем докладе Сечин указывает, что снижение значимости международных организаций привело к росту диктата транснациональных компаний.

«Этот тезис является важным, но нужно понимать, что даже среди компаний развитых стран ситуация не является одинаковой», — отметил Широв.

Также Широв указал, что финансовые проблемы ограничивают потенциал роста мировой экономики.

«Мировая экономика искажается под воздействием многочисленных санкций. Сечин обратил внимание на то, что блокировка важнейших торговых путей и ограничения торгового судоходства становятся элементом новой «нормальности», которая оказывает дополнительное давление на мировую торговлю и подрывает глобальную стабильность», — сказал директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Кроме того, Широв особо отметил часть доклада Сечина, связанную с увеличением капитализации военно-промышленных, цифровых и финансовых компаний.

«Это главные бенифициары сложившейся в мире неопределенности. При этом особо отмечается, что ключевые западные финансовые корпорации быстро переключились с «зеленой» повестки на цифровые технологии», — сказал Широв.

Он обратил особое внимание на ту часть доклада Сечина, в которой глава «Роснефти» говорит о причинах недофинансирования энергетического сектора.

«Ключевое противоречие состоит в том, что развитие цифровизации требует создания большого количества энергоемких мощностей по хранению и обработке данных. Пока эти мощности не обеспечены развитием энергетики», — отметил Широв.

Также он подчеркнул, что ресурсные ограничения глобальных структурных сдвигов становятся все более значимыми.

«В этих условиях внимание правительств, финансовых и промышленных корпораций должно быть обращено к развитию тех сегментов материального производства, которые создадут потенциал роста мировой экономики, в том числе в части ее обеспечения сырьем и материалами. Для этого следует снижать искусственные барьеры и сформировать реальную международную кооперацию в целях расширения потенциала мировой экономики», — заключил он.