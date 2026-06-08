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Бизнес

Северный морской путь назвали альтернативой в условиях глобальной нестабильности

Эксперт по энергетике Фролов: Россия — гарант мировой энергетической безопасности
Лулишов Соломон/РИА «Новости»

Россия на фоне нарастающей нестабильности на глобальных сырьевых рынках остается ответственным поставщиком энергоресурсов. В условиях угрозы масштабного дефицита нефти и газа и нарушения международных логистических цепочек российская сторона предлагает альтернативные и надежные маршруты поставок, выступая гарантом энергетической безопасности. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его оценке, ситуация вокруг Ормузского пролива способна спровоцировать крупнейший за последнее столетие энергетический кризис.

Фролов отметил, что вопросы энергетики стали центральной темой выступления главы «Роснефти» Игоря Сечина на Энергетической панели Петербургского международного экономического форума. В представленном Сечиным докладе детально анализируется последовательность глобальных кризисов последних десятилетий и их влияние на мировой топливно-энергетический комплекс, а также деструктивность действий США.

По словам Фролова, сейчас главным источником рисков остается Ормузский пролив, через который ранее проходила значительная часть мировых поставок нефти и нефтепродуктов. Сокращение объемов транспортировки сырья уже привело к заметному дефициту предложения на мировом рынке.

Эксперт обратил внимание, что рост цен на энергоносители оказывает давление как на развивающиеся, так и на развитые экономики.

Говоря о перспективах ОПЕК+, эксперт отметил, что возможности альянса по регулированию рынка постепенно сокращаются. Вместе с тем Россия продолжает играть важную роль в обеспечении баланса мирового нефтяного рынка, в том числе за счет принятых ранее добровольных ограничений добычи.

Фролов также подчеркнул, что кризис вокруг Ормузского пролива демонстрирует уязвимость ключевых транспортных артерий мировой торговли. В этих условиях возрастает значение альтернативных маршрутов перевозки грузов, включая Северный морской путь.

Эксперт добавил, что, согласно докладу Сечина, Россия располагает крупнейшими в мире запасами нефти и газа — около 60 млрд тонн нефтяного эквивалента (14% мировых запасов) и является гарантом глобальной энергобезопасности. Развитие энергетического сотрудничества РФ с крупнейшими азиатскими экономиками, в частности КНР и Индией, способствует укреплению устойчивости глобальной энергетической системы и обеспечивает долгосрочную стабильность поставок.

 
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