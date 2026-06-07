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Бизнес

Финансовый аналитик назвал неоценимым вклад нефтяного сектора в бюджет России

Аналитик Суверов: нефтяная отрасль России уверенно смотрит в будущее
Артем Пряхин/Росконгресс

Именно нефтяная отрасль остается основой и ключевой отраслью России, несмотря на то что нужно стремиться к диверсификации российской экономики и снижению ее зависимости от сырьевых доходов. Об этом, комментируя ключевой доклад главы «Роснефти» Игоря Сечина на энергетической панели ПМЭФ-2026, заявил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

По его словам, Сечин подчеркнул, что нефтяной сектор формирует порядка 40% всей экспортной выручки страны и способствует спросу других отраслей.

«Именно нефтяной сектор — является основным поставщиком валюты в страну, обеспечивая основы макроэкономической и финансовой стабильности, формируя положительное сальдо торгового баланса страны, предоставляя российским хозяйствующим субъектам возможность осуществлять импорт необходимых им технологий и оборудования из за рубежа», — сказал Суверов.

Он отметил, что Россия входит в тройку ведущих мировых производителей и экспортеров углеводородов. При это нефтяная отрасль на фоне санкционного давления в сжатые сроки перестроила логистику и товарные потоки и переориентировала экспорт на азиатские направления.

«Россия закрывает значительную часть импортных потребностей в углеводородах для Китая и Индии, кроме того она успешно обеспечивает потребности внутрироссийского рынка. Более того, именно Россия, как отметил Сечин, является гарантом глобальной энергобезопасности, располагая крупнейшими в мире запасами нефти и газа в размере около 60 млрд тонн нефтяного эквивалента, это примерно 14% мировых запасов», — добавил эксперт.

По его мнению, уникальной будущую конкурентную позицию России делает то, что на фоне сокращения разработки ископаемого топлива в мире страна последовательно наращивает инвестиции в добычные проекты.

Суверов назвал неоценимым вклад нефтяного сектора в наполнение доходов казны России, приведя слова Сечина о том, что в 2025 году налоговые поступления от нефтегазового сектора и смежных отраслей составили около четверти доходов консолидированного бюджета РФ (порядка 17 трлн рублей).

«Флагманские позиции нефтяной отрасли в России скорее всего сохранятся в среднесрочной перспективе, у российских нефтяников есть запас прочности по запасам, технологиям, производственному потенциалу. Отрасль несмотря на внешние шоки и макроэкономические вызовы успешно проходит все испытания и уверенно смотрит в будущее», — заключил он.

 
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