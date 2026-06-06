На ПМЭФ обсудили вопросы будущего мировой энергетики

Руководители крупных международных энергокомпаний, политики и отраслевые эксперты обсудили на энергетической панели ПМЭФ-2026 вопросы будущего мировой экономики, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Участники панели высоко оценили ключевой доклад ответственного секретаря Комиссии при Президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, главы «Роснефти» Игоря Сечина «Начало конца или конец начала: что осталось на дне ларца Пандоры?».

Как отметил вице-президент по планированию Венесуэлы Рикардо Менендес, уважение имеет первостепенное значение для развития энергетической отрасли.

«Из 56 млрд доходов от нефтяной отрасли мы перешли к 700. То есть 99% нефтяных доходов мы потеряли. Это ставит страну перед очень сложным выбором. Нам нужно обеспечивать социальную защищенность населения, сохранять логистические связи, социальные услуги», — сказал он.

Руководитель Международного энергетического агентства Нобуо Танака отметил, что последствия блокировки Ормузского пролива намного серьезнее, чем предыдущие.

«Два миллиарда баррелей проходят там. Компенсировать эти объемы путем высвобождения стратегических резервов просто невозможно», — сказал он.

В своем докладе Сечин отметил, что перекрытие пролива стало попыткой изменить регулирование мирового энергорынка в интересах США, но оно ударило по всему миру.

По словам министра энергетики Узбекистана Журабека Мирзамахмудова, Россия является стратегическим партнером для его страны.

«Вы отметили на долгосрочную перспективу развитие атомной энергетики. Будучи пятыми в мире по добыче урана, было бы грех Узбекистану не использовать этот ресурс», — сказал Мирзамахмудов Сечину.

Также министр нефти и минеральных ресурсов Египта Карим Бадави рассказал о крепких отношениях с Россией.

«Египет сегодня не собирается конкурировать с Россией с точки зрения объема добычи газа. Однако Египет хотел бы сконцентрировать свои усилия на том, чтобы действовать в качестве регионального хаба», — сказал он.

Кроме того, президент ГК «Тофс» Давид Гаджимирзаев отметил, что в сфере эксплуатационного бурения не хватает средств.

Игорь Сечин в своем докладе также обратил внимание на эту проблему. По его словам, за последние 10 лет инвестиции в ископаемое топливо снизились более чем на 20%, причем основная часть падения пришлась на нефтяной сектор, где капитальные затраты упали на 35%.