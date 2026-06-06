Металлы назвали критически важными для развития энергосистемы нового типа

Сечин: спрос на металлы в электросетях вырастет более чем в два раза

Металлы критически важны для развития энергосистемы нового типа, заявил в рамках ПМЭФ-2026 секретарь президентской комиссии по ТЭК, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

«Спрос на них в электрогенерации, электротранспорте и электросетях вырастет более чем в два раза к 2050 году. Прирост потребления может составить почти 200 млн тонн», — сказал он.

Глава «Роснефти» отметил, что медь является ключевым металлом для новой экономики.

«По прогнозам, в ближайшие 20 лет потребуется добыть объем меди, сопоставимый с производством за предыдущие десять тысяч лет», — сказал он.

По словам Сечина, доступ к металлам критически важен и для оборонной промышленности.

Также он отметил, что в США центр обработки данных мощностью 100 мегаватт требует около 2 млн литров воды в сутки.

«Этот уровень потреблений шести с половиной тысяч домохозяйств. К 2030 году потребление воды центрами обработки данных может почти удвоиться», — заключил Сечин.