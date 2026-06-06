Игорь Сечин назвал американцев главными бенефициарами Ормузского кризиса

Главным бенефициаром кризиса в Ормузском проливе стали американские компании, которые получили неконкурентные преимущества и возможность организации поставок по высокой цене, полагает секретарь президентской комиссии по ТЭК, глава «Роснефти» Игорь Сечин. Таким мнением он поделился на Энергетической панели ПМЭФ.



Согласно оценки Rystad Energy, при сохранении цен на нефть на уровне порядка $100 за баррель американские нефтегазовые компании могут получить более $60 млрд дополнительной прибыли в текущем году, а дополнительные налоговые поступления от отрасли могут составить порядка $80 млрд, рассказал Сечин.



«Но сколько продлится такое изобилие? Очевидно, что сохранение напряженности в Ормузском проливе в течение длительного времени подрывает долгосрочный спрос на нефть. Оно также может вызвать очередной всплеск интереса к альтернативной энергетике», — считает глава «Роснефти».

Сечин подчеркнул, что источники роста добычи нефти в мире ограничены. В последние годы рост добычи на американском сланце замедляется, а добыча нефти в Венесуэле требует значительных инвестиций из-за дефицита энергомощности в стране.



«Пытаясь получить контроль над мировым энергетическим рынком, США делают попытку изменения мирового регулирования, чему сопротивляются даже их ближайшие союзники», — заявил Сечин, призвав проанализировать ситуацию в Ормузском проливе и выстроить систему защиты.