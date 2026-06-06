В «Роснефти» рассказали, что позволило Китаю стать мировой энергетической державой

Сечин: Китай оказался наиболее подготовлен к Ормузскому кризису

Благодаря сбалансированному развитию Китай смог по праву стать мировой энергетической державой, заявил в рамках ПМЭФ-2026 секретарь президентской комиссии по ТЭК, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

«За последние десятилетия Китай продемонстрировал не только успехи в экономике, но и высочайшие достижения в науке и технике, позволившие ему превратиться в мировую энергетическую державу», — сказал он.

Сечин отметил, что Китай оказался наиболее подготовлен к Ормузскому кризису и его последствиям.

«Продуманная государственная политика позволила достичь значительного эффекта масштаба в развитии возобновляемых источников энергии. Китай создал для внутреннего потребителя дешевую городскую и междугородную транспортную инфраструктуру», — сказал глава «Роснефти».

По его словам, у Китая есть ощутимое конкурентное преимущество в цене на электроэнергию.

Также Сечин отметил, что Китай успешно сдерживает рост цен на электроэнергию за счет оптимизации распределения энергоресурсов.

«То есть, при необходимости, вопрос строительства дополнительной генерации решается за счет самих центров обработки данных, а не потребителей», — сказал он.

Глава «Роснефти» добавил, что Китай управляет крупнейшей в мире энергосистемой с установленной мощностью генерации около 4 тыс. гигаватт.

Кроме того, Сечин подчеркнул, что Китай является лидером в сфере накопления энергии.

«страна ежегодно вводит порядка половины мирового объема новых мощностей аккумуляторных систем хранения. Только за декабрь 2025 года в Китае было введено 65 гигаватт-час таких мощностей, что на 40% больше, чем было введено в США за весь прошлый год», — заключил он.