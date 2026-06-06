Сечин заявил о начале фазы структурного роста мирового спроса на электроэнергию

Сечин: мировое потребление электроэнергии к 2035 году может вырасти почти на 40%

Мир вступает в период структурного роста потребления электроэнергии, а ускоренное развитие новых технологий может уже в ближайшие годы привести к нехватке генерирующих мощностей. Об этом заявил ответственный секретарь Комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава «Роснефти» Игорь Сечин на Энергетической панели Петербургского международного экономического форума.

По его словам, стремительное распространение ИИ требует масштабного обновления и расширения энергетической инфраструктуры. Согласно прогнозам, в течение ближайших пяти лет мировой спрос на мощности центров обработки данных способен увеличиться почти втрое и достичь 220 ГВт. Более 70% этого объема будет задействовано для задач, связанных с искусственным интеллектом.

Сечин также обратил внимание на то, что затраты, необходимые для развития необходимой инфраструктуры, в конечном итоге отразятся на всех категориях потребителей через тарифную систему.

Глава «Роснефти» также отметил, что на протяжении последних двух столетий глобальный экономический рост обеспечивался главным образом за счет использования ископаемых видов топлива — угля, нефти и природного газа. Однако в XXI веке энергетический сектор постепенно переходит к новой модели развития, которую Сечин охарактеризовал как движение «от молекул к электронам», где ключевую роль начинают играть дата-центры.

По оценке Сечина, мировая экономика уже входит в фазу структурного увеличения спроса на электроэнергию. В соответствии с прогнозом Международного энергетического агентства, к 2035 году глобальное потребление электричества может вырасти почти на 40%.

Такие темпы, подчеркнул он, требуют комплексного и сбалансированного развития энергосистем с опорой на надежные и экономически эффективные источники генерации.

Глава «Роснефти» также сослался на оценки ряда экспертов, согласно которым бурное развитие современных технологий способно спровоцировать дефицит энергетических мощностей уже в обозримой перспективе.

Сечин отметил, что уже сегодня мировые дата-центры ежегодно потребляют порядка 500 ТВт·ч электроэнергии, что превышает совокупное энергопотребление Франции. По прогнозам Международного энергетического агентства, к 2035 году этот показатель может увеличиться в 2,5 раза и достичь 1,2 тыс. ТВт·ч — уровня, сопоставимого с нынешним потреблением электроэнергии в России.