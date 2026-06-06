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На ПМЭФ заявили о необходимости удвоения существующей инфраструктуры электросетей

Сечин: необходимо строить энергосистемы нового типа
ABCDstock/Shutterstock/FOTODOM

Строительство и модернизация электросетей нового типа потребует удвоения существующей инфраструктуры к 2040 году, заявил в рамках ПМЭФ-2026 секретарь президентской комиссии по ТЭК, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Сечин отметил, что необходимо строить энергосистемы нового типа.

«Важно учитывать негативный опыт необоснованных решений, касающихся «зеленой» энергетики, который сопровождался ускоренными инвестициями. Он привел к системным дисбалансам», — сказал он.

Глава «Роснефти» добавил, что цены на электроэнергию в США уже выросли более чем на 30% за последние 5 лет из-за отсутствия сбалансированного подхода.

«Ключевым ограничением остаются электросети и хранение энергии. Потребность в расширении и модернизации сетей достигнет 60 млн километров к 2035 году и 80 млн километров к 2040 году. Потребуется удвоить существующую инфраструктуру», — сказал он.

По словам Сечина, В ближайшие 25 лет суммарные инвестиции в электросети могут составить почти $16 трлн.

«Для этого капитальные затраты должны составлять порядка 600 миллиардов в год. Это почти в два раза выше среднегодового уровня за предыдущие пять лет», — сказал он.
Сечин подчеркнул, что только за 2025 год себестоимость накопителей энергии снизилась на треть, а ввод мощностей вырос более чем на 50%.

 
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