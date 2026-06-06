На ПМЭФ заявили, что конфликт на Ближнем Востоке стал предпосылкой для глобального кризиса

Конфликт на ближнем Востоке стал предпосылкой для глобального кризиса, заявил в рамках ПМЭФ-2026 секретарь президентской комиссии по ТЭК, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Он отметил, что через Ормузский пролив проходит не только нефть и газ, но и значительный объем мирового экспорта других товаров.

«Сбои в поставках и отсутствие стратегических запасов усилят риск мирового продовольственного кризиса», — сказал Сечин.

По его словам, за первые 4 месяца 2026 года цены на удобрения поднялись почти на 60%.

«Очевидно, что теперь под угрозой могут оказаться и другие «узкие места» глобальной логистики: Малаккский, Баб-эль-Мандебский и Гибралтарский проливы, мыс Доброй Надежды, Датские и Турецкие проливы, Суэцкий и Панамский каналы, имеющие ключевое значение не только для мировой энергетики, но и для всей мировой торговли», — отметил глава «Роснефти».

Сечин добавил, что функционирование Северного морского пути может обеспечить мировую торговлю необходимыми транспортными решениями.

«Мы приветствуем попытки некоторых стран создавать обходные маршруты, но с точки зрения потребностей мировой торговли особая роль принадлежит Арктике», — сказал он.