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Сбер разработал технологию распознавания дипфейков на фоне роста ИИ-угроз

В Сбере предупредили о переходе кибермошенников на ИИ-агентов
Сбер

Кибермошенничество будет развиваться в сторону активного использования инструментов искусственного интеллекта, а злоумышленников в перспективе могут заменить ИИ-агенты. Такое мнение высказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью телеканалу «Россия 24» на ПМЭФ-2026.

По его словам, сейчас отрасль находится в стадии переходного периода — технологии искусственного интеллекта начинают играть все более заметную роль в деятельности киберпреступников.

«Уже завтра злоумышленника заменит искусственный интеллект, который будет работать с большей эффективностью на любом языке, и выдавать себя за любого человека», — отметил Кузнецов.

Топ-менеджер Сбера подчеркнул, что для противодействия новым угрозам необходимы современные технологические решения. И сообщил, что Сбер разработал технологию распознавания дипфейков «Алетейя».

«Мы предложили участникам нашей сессии установить это решение на свои мобильные устройства и использовать его в последующем для того, чтобы тестировать дальше, помогать нам улучшать эту технологию», — рассказал Кузнецов.

По его оценке, дальнейшее развитие киберпреступности будет связано с внедрением высоких технологий, а эффективная борьба с такими угрозами возможна только при использовании аналогичных технологических инструментов.

Кузнецов подчеркнул, что для ускорения разработки средств защиты необходимо объединение усилий государственных структур, правоохранительных органов, операторов связи, банков и других кредитных организаций. При этом он выразил уверенность, что разработчики защитных решений способны опережать киберпреступников.

«То, что мы можем быть на шаг впереди, у меня никаких сомнений нет», — заключил он.

 
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