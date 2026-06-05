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Бизнес

В Сбере рассказали о внедрении ИИ-агентов в процессы планирования и закупок

Сбер сократил время подготовки заявки на закупку в 12 раз с помощью ИИ-агентов
Joyseulay/Shutterstock/FOTODOM

Сбер последовательно внедряет технологии искусственного интеллекта в процессы бизнес-планирования, закупок и казначейства. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов в ходе Петербургского международного экономического форума.

По его словам, банк ведет реинжиниринг этих процессов, нацеленный на упрощение клиентского пути и создание единой цифровой цепочки «планирование — закупка — оплата». Процессы автоматизируются и дополняются AI-агентами.

«Мы переходим от простой автоматизации к созданию цифровых процессов нового поколения, в которых ИИ становится полноценным участником бизнес-процессов. AI-агенты помогают сотрудникам принимать решения, формировать документы, контролировать бюджет и сопровождать закупки на всех этапах», — сказал он.

Скворцов уточнил, что отдельные ИИ-решения сократили время выполнения операций более чем в 10 раз. В перспективе мультиагентные системы обеспечат практически бесшовный процесс закупки: от формирования потребности до оплаты.

«Наша цель — сделать внутренние сервисы такими же удобными, быстрыми и незаметными для пользователя, как наши лучшие цифровые продукты для клиентов», — подчеркнул он.

Одним из решений стал AI-агент для сотрудников — инициаторов закупочных потребностей. Он помог автоматически формировать документы, проверять наличие бюджета и определять источники финансирования. Время подготовки заявки на закупку сократилось в среднем с 60 до 5 минут.

Сбер также внедрил AI-агентов для экспертизы конкурсной документации, которые формируют экспертные заключения для конкурсных комиссий. Агенты анализируют цены по действующим договорам банка и рыночным предложениям. Такие инструменты обрабатывают более 10 тыс вопросов по конкурсным процедурам ежегодно..

Еще одним направлением стали автономные закупки стоимостью до 500 тыс. рублей, в которых. AI-агенты сопровождают процесс от формирования заявки и проверки бюджета до подготовки полного комплекта закупочной документации. Потенциальный объем таких закупок превысил 5 тысяч процедур в год.

 
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