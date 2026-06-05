«Роснефть» поможет Минобрнауки с обучением востоковедов за рубежом

«Роснефть» и Министерство науки и высшего образования России заключили соглашение о подготовке кадров. Документ стороны подписали в ходе Петербургского международного экономического форума.

Подписи под соглашением поставили главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Отмечается, что сотрудничество нацелено на совместную работу по практической подготовке специалистов-востоковедов. Отдельное внимание будет уделено организации стажировок студентов этих направлений в «Роснефти». Компания также посодействует обучению обучающихся за рубежом.

Кроме того, в рамках партнерства стороны нацелились на выполнение государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Предполагается, что подготовка высококвалифицированных кадров станет одним из основных приоритетов партнерства.