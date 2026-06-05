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Бизнес

Руководитель индустрии здоровья Сбера представил векторы цифровизации медицины

Сбер обратил внимание на омоложение ряда заболеваний
Пресс-служба Сбера

Ряд заболеваний помолодел. Об этом заявил руководитель индустрии здоровья Сбера Ростислав Павлов на сессии «Искусственный интеллект и здравоохранение: старт дан, как извлечь пользу?» в ходе ПМЭФ.

На мероприятии он представил стратегические направления цифровизации медицины. В центре внимания оказалась концепция бесшовного клиентского пути, а также построение эффективной синергии между медицинским специалистом и ИИ-технологиями.

«Наша задача — сделать путь к здоровью не просто необходимым, а комфортным и интересным. Именно поэтому мы демонстрируем на форуме наши инновационные решения — например, банкоматы, которые за несколько секунд проводят неинвазивный анализ ключевых показателей здоровья, давая человеку первую мотивацию заняться собой», — сказал Павлов.

Ключевой темой выступления стала идея о том, что технологии должны не переводить человека в статус «пациента», а поддерживать его здоровье и качество жизни. В Сбере отметили, что развитие решений индустрии здоровья компании опирается на реальные потребности врачей.

В ходе выступления Палов выделил три основных вектора. Первый — компьютерное зрение, где искусственный интеллект выступает цифровым помощником врача. Он анализирует медицинские изображения: КТ, МРТ, рентгенографию. Это повышает точность и скорость диагностики. При этом способствует раннему выявлению заболеваний.

Второй вектор — ИИ-агенты для снятия рутины. Интеллектуальные помощники нацелены на автоматизацию заполнения документации и административных задач.

«Наша задача — создать агентов, которым врач будет доверять и которые не будут с ним конкурировать. Главная цель — освободить время врача от рутины для живого общения с пациентом», — сказал Павлов.

Третий вектор — носимые устройства и биометрия. К этой сфере относятся развитие технологии фотоплетизмографии и внедрение новых пользовательских метрик, например, биологического возраста.

 
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