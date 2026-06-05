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Бизнес

На ПМЭФ согласовали создание цифровой инфраструктуры для «умных» жилых кварталов

МТС и «Донстрой» внедрят единый стандарт цифровой среды в жилых комплексах Москвы
Пресс-служба «Донстрой»

МТС и девелоперская компания «Донстрой» заключили соглашение о стратегическом партнерстве, предусматривающее создание единой цифровой инфраструктуры на строящихся объектах девелопера. Документ подписан на полях Петербургского международного экономического форума.

В рамках сотрудничества стороны планируют внедрять комплекс технологических решений, включая мобильную и фиксированную связь, системы видеонаблюдения, контроля шума и пыли, а также элементы автоматизированного управления зданиями.

Согласно соглашению, МТС выступит инфраструктурным интегратором для подключения инженерных систем объектов «Донстроя». Предусмотрено, в том числе, создание единой цифровой среды, объединяющей сети связи, а также систему безопасности, автоматику и диспетчеризацию.

Отмечается, что на всех строящихся площадках девелопера будет развернут программно-аппаратный комплекс МТС, который обеспечит широкополосный доступ в интернет, Wi-Fi для жителей и бизнеса, а также цифровые сервисы, включая телевидение и видеонаблюдение.

Отдельным направлением сотрудничества станет экологический мониторинг. На строительных площадках планируется установить датчики контроля уровня шума и концентрации пыли, что позволит соблюдать городские нормативы и повысить комфорт жителей прилегающих районов.

Как отметил вице-президент по корпоративному бизнесу МТС Олег Алдошин, партнерство направлено на создание технологической основы для «умных» кварталов внутри жилых комплексов.

Глава «Донстроя» Андрей Багаев отметил, что для девелоперов все более важным становится создание не только качественного жилья, но и полноценной цифровой среды — с современными сервисами связи, видеонаблюдения и интеллектуального управления.

 
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