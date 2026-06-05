«Роснефть» и Смоленская область усилят меры по развитию туризма

«Роснефть» займется продвижением туристического потенциала Смоленской области. Соглашение об этом компания заключила с правительством региона в рамках Петербургского международного экономического форума.

Предполагается, что соглашение выведет взаимодействие сторон на новый уровень. Сотрудничество стартовало в 2024 году между компанией и Центром развития туризма Смоленской области. Ключевым результатом первого этапа стала разработка трех уникальных межрегиональных автомаршрутов. Каждый маршрут пролегает через культурные и исторические места области.

Так, маршрут «Меж двух столиц: Москва – Минск» проходит через Гагарин — малую родину первого космонавта Юрия Гагарина. Путь включает в себя Вязьму с битыми медовыми «Вяземскими пряниками» и Дорогобуж с самым большим глобусом в Европе.

На маршруте «Южное направление: Брянск – Смоленск» смогут попасть в усадьбу Михаила Глинки в Новоспасском, посетить сказочный «Теремок» во Фленово. Дополнил маршрут храм Святого Духа с мозаикой Николая Рериха.

Маршрут «Северное направление: Псков – Смоленск» пролегает через национальный парк «Смоленское Поозерье». В программу вошли музей-усадьба Николая Пржевальского, крупнейший в Европе курганный комплекс эпохи викингов в Гнездово, дом-музей Юрия Никулина в Демидове и озеро Сапшо.

Меморандум предусмотрел расширение взаимодействия компании и региона, а также повышение уровня комфорта для клиентов на объектах придорожного сервиса АЗС «Роснефть», который интегрировал во все маршруты — в регионе работает более 70 автозаправочных станций компании.