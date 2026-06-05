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«Роснефть» и Тульская область расширили сотрудничество в сфере туризма на ПМЭФ

«Роснефть» разработает маршруты для автопутешественников по Тульской области
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

«Роснефть» и правительство Тульской области расширили сотрудничество в сфере внутреннего туризма. Соглашение стороны заключили в рамках Петербургского международного экономического форума.

Согласно меморандуму о развитии сотрудничества в сфере внутреннего туризма, стороны реализуют совместные инициативы. Они нацелились на продвижение туристического потенциала Тульской области. Объекты сети АЗС «Роснефть» также вошли в программу развития.

Стороны разработают и разместят магистральные туристические маршруты. Они будут пролегать через знаковые точки региона. Специальная информационно-сервисная платформа «Горизонты России» обеспечит навигацию. Она позволит автотуристам выбирать и планировать маршрут. Предполагается, что инфраструктура АЗС «Роснефть» станет опорной точкой путешествий.

Также стороны договорились проводить совместные мероприятия, повышающие уровень комфорта автопутешественников на АЗС «Роснефть». Отмечается, что в регионе насчитывает 40 заправочных станций компании.

Ранее «Роснефть» и Агентство развития туризма Тульской области представили три маршрута. Презентация прошла на заправочном комплексе компании в Туле. Игроки футбольного клуба «Арсенал» приняли участие в событии.Автопутешественники увидели основные достопримечательности области. Тульский Кремль, Казанская набережная, Музейный квартал и Ясная Поляна вошли в программу.

 
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