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Бизнес

Более 6 млрд рублей льготных кредитов получили малые технологические компании в 2026 году

Максим Решетников: инновации, как правило, живут в малых компаниях
Сергей Сильвер/Росконгресс

Малые технологические компании привлекли с начала года 6 млрд рублей льготного финансирования по специальной программе Минэкономразвития России и Корпорации МСП, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках ПМЭФ-2026.

В Корпорации МСП сообщили, что получателями льготных займов в МСП Банке, который является оператором программы, с начала 2026 года стали 43 высокотехнологичные компании в сфере ИТ, прикладных исследований и промышленности из 15 регионов России.

«Очень важно, что у нас в целом появилось такое понятие, как малая технологическая компания. Мы ждем, что МТК будут расти, обеспечат гибкость нашей экономики. Как правило, инновации живут в малых компаниях. Крупные компании, понимая, что без своих технологий двигаться никуда нельзя, готовы инвестировать в головы, в компании и так далее», — сказал министр.

В Корпорации МСП сообщили, что всего с 2022 года льготное финансирование по программе получили более 400 предприятий на общую сумму 65,7 млрд рублей. ИТ-сфера стала лидером по количеству заключенных договоров финансирования по программе. Вторыми стали предприятия промышленности, а третье место заняли организации, занимающиеся прикладными исследованиями и разработками.

Для участия в льготной программе для высокотехнологичного бизнеса предприятия должны быть включены в реестр малых технологических компаний (МТК), иметь годовую выручку от 100 млн до 4 млрд рублей, а среднегодовой прирост не менее 10%.

Поддержка приоритетных отраслей в целом стала одной из ключевых тем ПМЭФ-2026. Эксперты отмечали, что именно промышленность, наука и информационные технологии определяют ключевой вектор развития страны. И малый и средний бизнес является тут одним из драйверов.

А в контексте небольших, а особенно моногородов, промышленные МСП не просто развивают промышленный потенциал отдельно взятого населенного пункта или региона, но и становятся новыми точками притяжения для местных жителей.

Как отметил заместитель министра экономического развития Святослав Сорокин, общий объем финансовой поддержки бизнеса по специальной программе для малых и средних предприятий из моногородов и особых экономических зон составил почти 700 млн рублей.

«Разработанная совместно с Корпорацией МСП адресная программа развития малых и средних предприятий моногородов и прилегающих к ним особых экономических зон с момента старта в 2025 году позволила предпринимателям получить 694 млн рублей господдержки. Мы фокусируемся в первую очередь на предприятиях из приоритетных отраслей экономики, поддержка которых обеспечивает развитие населенных пунктов, создание новых рабочих мест и повышение инвестиционной привлекательности регионов», — сказал он.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что льготная программа стимулирует развитие инфраструктуры и создание новых рабочих мест.

«На сегодняшний день 60% получателей средств по этой программе – промышленные предприятия, а основной объем приходится на инвестиционное кредитование. Ставка по таким кредитам составляет 6% годовых», — сказал Исаевич.

 
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