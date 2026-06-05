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Бизнес

«Роснефть» и ведущие университеты России и Китая объединят усилия в подготовке кадров

Работники «Роснефти» обучатся по программам российских и китайских вузов
Артем Пряхин/Росконгресс

На полях XXIX Петербургского международного экономического форума «Роснефть», Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне заключили соглашение о сотрудничестве в области подготовки и развития кадров.

Соглашение подписано главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным, ректором МГУ Виктором Садовничим и ректором Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне Ли Хэчжаном.

Договоренности предусматривают реализацию совместных образовательных программ для сотрудников компании.

Обучение будет организовано по направлениям, связанным с повышением эффективности производственных процессов, развитием логистических компетенций, цифровой трансформацией, технологиями искусственного интеллекта, а также внедрением инновационных решений в нефтегазовой отрасли.

Отмечается, что соглашение приобретает особую актуальность в преддверии 2026–2027 годов, объявленных Россией и Китаем перекрестными Годами сотрудничества в сфере образования.

Инициатива направлена на расширение академического взаимодействия между двумя странами и создание условий для подготовки специалистов, способных работать в условиях растущего российско-китайского партнерства.

Ожидается, что объединение образовательного потенциала ведущих университетов и практического опыта крупнейшей нефтяной компании позволит сформировать современные программы подготовки кадров, ориентированные на перспективные технологические направления и потребности реального сектора экономики.

 
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